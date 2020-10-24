 

Кушнирук: Правительству и президенту рано или поздно придется отвечать за непрофессионализм НКРЭКУ

24.10.2020, 10:40, Новости дня

Профессиональные качества и репутация членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не соответствуют требованиям к независимого регулирующего органа и ответственность за это лежит на правительстве и президенте, заявил в эфире телеканала “Украина24” экономист Борис Кушнирук.

“Это факт, что НКРЭКУ в нынешнем состоянии и по профессиональным признакам, и с точки зрения деловой репутации, очевидно, не соответствует тем требованиям, которые должны быть у госчиновников регулирующего органа”, – заявил эксперт.

Он считает, что отставка руководства НКРЭКУ, которое себя скомпрометировало, – это вопрос политической воли президента и Кабинета Министров.

“Если мы имеем просто ситуацию откровенных нарушений, откровенных шагов, которые дестабилизируют рынки и заводят их в тупик, то кто-то должен принять решение о том, каким образом это должно быть решено. Очевидно, что это ответственность правительства и президента. Если они захотят что-то сделать, они примут решение, и на этом весь конфликт завершится”, – отметил Кушнирук.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка 21 октября раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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