Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

24.10.2020, 10:23, Разное

В своем обращении лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала от власти освободить всех политзаключенных и прекратить насилие на улицах. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост.

Некоторые из заключенных были отпущены. Среди них оказался член инициативной группы оппозиционного политика Виктора Бабарико – Юрий Воскресенский. Лукашенко лично приходил к нему в камеру и заявил, что хочет услышать из его уст об ошибках, которые он допустил за время своего правления.

По словам Воскресенского, Александр Лукашенко неожиданно “прозрел” и заявил, что на улицах есть не только враждебно настроенные граждане, но и мирные протестующие с иными политическими взглядами. Беседуя с заключенным, он хотел узнать, о чем они думают и чего желают.

После разговора с президентом оппозиционер выразил надежду, что Батька наконец-то созрел для перемен. Так, в новой Конституции он пообещал ограничить количество президентских сроков двумя периодами. На возражение несогласных о том, что при принятии закона президентские сроки будут обнулены, как в России, и Лукашенко снова сможет избираться, белорусский лидер пообещал, что правит последний срок.

“Я клянусь своими детьми”, – процитировал политзаключенный главу государства.