 

Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

24.10.2020, 10:23, Разное

В своем обращении лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала от власти освободить всех политзаключенных и прекратить насилие на улицах. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост.

Некоторые из заключенных были отпущены. Среди них оказался член инициативной группы оппозиционного политика Виктора Бабарико – Юрий Воскресенский. Лукашенко лично приходил к нему в камеру и заявил, что хочет услышать из его уст об ошибках, которые он допустил за время своего правления.

По словам Воскресенского, Александр Лукашенко неожиданно “прозрел” и заявил, что на улицах есть не только враждебно настроенные граждане, но и мирные протестующие с иными политическими взглядами. Беседуя с заключенным, он хотел узнать, о чем они думают и чего желают.

После разговора с президентом оппозиционер выразил надежду, что Батька наконец-то созрел для перемен. Так, в новой Конституции он пообещал ограничить количество президентских сроков двумя периодами. На возражение несогласных о том, что при принятии закона президентские сроки будут обнулены, как в России, и Лукашенко снова сможет избираться, белорусский лидер пообещал, что правит последний срок.

“Я клянусь своими детьми”, – процитировал политзаключенный главу государства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Высокое содержание свинца в крови ухудшает здоровье детей

01.09 / Как изменится жизнь россиян с 1 сентября: Подробности

30.07 / Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера

05.09 / Кто оказался в финалистах конкурса “Лидеры России 2020”

24.08 / Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

11.10 / За 14 лет проклятый дом сменил 6 владельцев и все они умирали, попадали в аварии или разорялись

18.08 / Лукашенко хочет втянуть Россию. А нам это нужно?

29.09 / Как любить свое сердце, чтобы оно отвечало взаимностью?

29.09 / Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении

06.10 / ЦРУ откроет общественную приемную в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска