Синоптики рассказали о погоде в столице

24.10.2020, 9:08, Новости дня

В субботу москвичам пообещали до 12 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь.

Днем в Москве ожидается от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице похолодает до плюс пяти градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 13 градусов тепла, в ночные часы температура составит плюс три-восемь градусов. Скорость западного ветра не превысит 11 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.