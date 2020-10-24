Синоптики рассказали о погоде в столице
24.10.2020, 9:08, Новости дня
В субботу москвичам пообещали до 12 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь.
Днем в Москве ожидается от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице похолодает до плюс пяти градусов.
В Подмосковье воздух прогреется до 13 градусов тепла, в ночные часы температура составит плюс три-восемь градусов. Скорость западного ветра не превысит 11 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
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