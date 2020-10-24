 

Россия начала переброску в Южную Осетию госпиталя для борьбы с коронавирусом

24.10.2020, 10:08, Новости дня

Министерство обороны РФ начало переброску из Подмосковья в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя для оказания населению республики медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1 900 км из подмосковного Алабина в Южную Осетию. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что по завершению марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь в районе Цхинвала, после чего военные медики начнут оказывать медицинскую помощь населению.

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. 



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