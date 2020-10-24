У президента Польши выявили коронавирус

24.10.2020, 10:08, Новости дня

У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Спихальский сообщил в Twitter, что накануне Дуда сделал тест на коронавирус, «результат положительный», передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.

Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, лидером страны Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что вся Польша оказалась в «красной зоне» по COVID-19. В пятницу там был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.