 

Московский суд обязал Google выводить в рекомендации Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым

24.10.2020, 10:02, Разное

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК и Дмитрия Киселёва к компании Google LLC и своим решением обязал выводить в рекомендации видеохостинга Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым и политические программы, транслируемые на телеканале «Россия-1».

– Решением Таганского районного суда исковые требования ВГТРК и Дмитрия Киселёва удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права граждан Российской Федерации, пользующихся видеохостингом Youtube для просмотра телепередач каналов холдинга ВГТРК. Суд постановил выводить в рекомендации все политические программы на телеканале «Россия 1″, в противном случае Роскомнадзор может подать новый иск в отношении Google LLC. Также за невыполнение решения суда компании грозит крупный штраф, — сказал представитель суда.

Как пояснили причину подачи иска представители ВГТРК, проведя независимый мониторинг и независимое исследование ВЦИОМ, они выяснили, что количество просмотров на видеохостинге не соответствует реальному интересу населения к программам холдинга. Особенно ярко диспропорция выражена в отношении программы «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым. Именно борьба за права зрителей и вынудила коллектив ВГТРК обратиться в суд.

– Мы рады, что права россиян восстановлены. Мы не позволим в нашем демократическом американскому видеохостингу навязывать путём рекомендаций предпочтения Госдепа россиянам. У нас другие правила. Если будут наглеть, превратим Youtube в ядерный пепел, — прокомментировал решение суда Дмитрий Киселёв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Живущая на две страны Кристина Орбакайте готова в любой момент выйти на сцену театра «Современник»

31.07 / Мнение: Фигура в поле, СЗ и ОЗ

16.08 / «Какое-то событие потрясло самолет»

02.10 / Мнение: Война в Карабахе. Опрос

25.06 / Эксперты назвали самыми беспроблемными авто в мире Kia и Dodge

05.08 / Мнение: “Сюрприз”, из-за которого она билась в истерике

30.06 / Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19

09.09 / Мнение: “Мы хотим в Россию”. Лукашенко о ЧВКшниках

20.08 / Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников

17.08 / Ученые описали новые последствия пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска