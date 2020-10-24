Московский суд обязал Google выводить в рекомендации Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым

24.10.2020, 10:02, Разное

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК и Дмитрия Киселёва к компании Google LLC и своим решением обязал выводить в рекомендации видеохостинга Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым и политические программы, транслируемые на телеканале «Россия-1».

– Решением Таганского районного суда исковые требования ВГТРК и Дмитрия Киселёва удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права граждан Российской Федерации, пользующихся видеохостингом Youtube для просмотра телепередач каналов холдинга ВГТРК. Суд постановил выводить в рекомендации все политические программы на телеканале «Россия 1″, в противном случае Роскомнадзор может подать новый иск в отношении Google LLC. Также за невыполнение решения суда компании грозит крупный штраф, — сказал представитель суда.

Как пояснили причину подачи иска представители ВГТРК, проведя независимый мониторинг и независимое исследование ВЦИОМ, они выяснили, что количество просмотров на видеохостинге не соответствует реальному интересу населения к программам холдинга. Особенно ярко диспропорция выражена в отношении программы «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым. Именно борьба за права зрителей и вынудила коллектив ВГТРК обратиться в суд.

– Мы рады, что права россиян восстановлены. Мы не позволим в нашем демократическом американскому видеохостингу навязывать путём рекомендаций предпочтения Госдепа россиянам. У нас другие правила. Если будут наглеть, превратим Youtube в ядерный пепел, — прокомментировал решение суда Дмитрий Киселёв.