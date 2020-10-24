 

Мужчина намерен судиться с родителями за то, что те дали ему жизнь без его согласия

24.10.2020, 10:01, Разное

27-летний житель Нью-Дели (Индия) Рафаэль Сэмюэл намерен вызвать в суд собственных родителей по весьма странной причине.

Дело в том, что индиец является ревностным сторонником антинатализма – философской и этической позиции, согласно которой рождение человека без его собственного согласия неправильно с точки зрения морали. Иными словами, такие люди убеждены, будто рожать не стоит вовсе, дабы не подвергать своих детей всем тяготам жизни.

Любопытно, что сам Рафаэль вырос в хорошей, достаточно богатой семье и никогда не жаловался на материальный уровень и качество своей жизни. Тем не менее, мужчина утверждает, что отец и мать родили его исключительно для собственного удовольствия, следуя социальным нормам, и если бы наш герой мог выбирать, то он бы предпочел все же не рождаться. При этом, по словам Сэмюэла, он может только догадываться, о чем думают личности, заводящие детей в нищете или болезни, прекрасно осознавая, на какие страдания они обрекают своих отпрысков.

Если верить индийцу, он по-настоящему любит своего отца и мать, однако ему необходимо создать прецедент для того, чтобы его соотечественники задумались об ответственности материнства и родительских чувств в целом. По мнению мужчины, возможно, той или иной паре не стоит заводить детей, если существует вероятность, что когда-нибудь эти отпрыски захотят подать в суд за то, что их родили, не спросив разрешения.

Как нетрудно догадаться, многие пользователи Сети раскритиковали Рафаэля за его решение судиться с родителями. Немало комментаторов признают, что лучше в самом деле не рожать ребенка, если вы не в состоянии обеспечить ему достойное будущее, однако индийцу-то грех жаловаться: он вырос с благополучной семье, и существование на этом свете для него явно не обременительно.



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