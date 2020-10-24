 

Диетолог Пугачёва рассказала, что можно есть на ночь

24.10.2020, 9:53, Разное

Зачастую люди, стремящиеся к похудению, ограничивают себя в еде после 18.00. Диетолог с 30-летним стажем Наталья Пугачёва рассказала, что некоторые продукты можно есть на ночь без ущерба фигуре.
Российский кардиолог и диетолог Наталья Пугачёва пояснила агентству городских новостей «Москва», чтобы утолить вечерний голод, можно съесть несколько орехов (миндаль и фисташки), горсть тыквенных семечек и пару киви. В качестве напитка идеально подойдёт кефир или натуральный йогурт (достаточно одного стакана). За полтора часа до сна рекомендуется употреблять вишню, вареные яйца или омлет с помидором, салатом и болгарским перцем.

Пугачёва советует разнообразить поздний ужин цельнозерновыми хлебцами, сыром и маленьким куском отварной курицы, а также кашей из цельных злаков с добавлением изюма и корицы. Не будет лишним и тёплый травяной чай, который не только успокоит нервную систему, но и сделает сон крепким и глубоким.



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