Лукашенко запретил деятельность корпорации Umbrella на территории Белоруссии

24.10.2020, 9:37, Разное

23 октября на сайте правительства Белоруссии появилось сообщение, из текста которого следует, что Umbrella Inc. отныне не имеет права работать на территории страны. Все активы компании, включая штаб-квартиру в селе Енотовка под Гродно, а также центр тестирования вакцин «Окрестино», находящийся в Минске, перейдут под контроль государства.

Глава государства пояснил такой шаг заботой о людях в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Нечего вот с этими зонтами ходить в слякоть. В такую погоду вирусы чувствуют себя наиболее хорошо и распространяются. А вот эти американцы или британцы подбрасывают дровишек в огонь, сгоняя людей на митинги. Поэтому всю их разрушительную деятельность мы запретим, а зонты заберём и перекрасим в цвета национального флага», — пояснил своё решение Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил гражданам о необходимости для граждан сдать имеющиеся в наличии красно-белые зонты в ближайшее отделение милиции. В противном случае силовики отнимут их принудительно, дела против их владельцев передадут в суд.