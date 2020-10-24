Самолет ВМС США потерпел крушение в Алабаме

24.10.2020, 9:13, Новости дня

В американском штате Алабама произошло крушение военного самолета, информирует офис шерифа округа Болдуин.

В сообщении офиса в Twitter указывается, что «никто из гражданских на земле не пострадал».

Самолет принадлежал ВМС США. Расследованием инцидента будут заниматься сотрудники министерства обороны и военно-морского флота.

Напомним, 21 октября сообщалось, что в Калифорнии разбился модернизированный истребитель корабельного базирования F/A-18E Super Hornet. До этого, в конце сентября, истребитель американских ВМС F-35B потерпел крушение после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J. В том же месяце в Норфолке (Виргиния) разбился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВМС E-2C Hawkeye.