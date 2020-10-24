 

ДТП с автобусом произошло под Новосибирском, среди жертв есть дети

24.10.2020, 9:13, Новости дня

Микроавтобус и рейсовый пассажирский автобус столкнулись на трассе в Новосибирской области в субботу, погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека получили травмы и доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что «на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Томск – Барнаул», передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина «от полученных травм погибли на месте», еще два пассажира микроавтобуса были доставлены в больницу. В рейсовом автобусе никто не пострадал.

На место происшествия выехали начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области и начальник регионального управления ГИБДД. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.

Напомним, в сентябре произошло ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Сообщалось, что в аварии пострадали 14 человек.



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