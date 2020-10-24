 

Символическое значение для страны — Зеленский напомнил о желании провести на Украине Олимпиаду

24.10.2020, 9:10, Новости дня

Владимир Зеленский в очередной раз заявил о желании провести на Украине Олимпийские игры. Как пишет «112 Украина», украинский президент добавил, что проведение Игр будет иметь символическое значение для страны, а также привлечёт иностранных туристов.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об амбициозной спортивной цели Украины провести Олимпиаду. Как передаёт «112 Украина», об этом президент рассказал во время рабочей поездки в Донецкую область, когда участвовал в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center.

«Нужно понять, какие для этого шаги необходимо делать — и делать очень быстро. Если это много стоит — можно говорить об объединении и проводить Олимпийские игры с другой страной», — заявил Зеленский.

По его словам, проведение Олимпиады будет иметь символическое значение, а также привлечёт иностранных туристов в страну.

«Нам нужен спортивный «Оскар», нам нужна цель», — отметил украинский президент.

Он добавил, что власти развивают инфраструктуру, в частности восстанавливают дороги, для развития туризма на Украине.

Призёр Олимпийских игр Елена Говорова поддержала инициативу главы государства, отметив, что проведение мировых соревнований на Украине — это лучшая презентация страны.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил Владимира Зеленского за высокий интерес к развитию спорта в стране. Он также отметил важность поддержки талантливых украинских тренеров, без которых невозможно воспитать успешных спортсменов.

Как напоминает канал, в сентябре министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил ему начать подготовку страны к Олимпиаде. А в июле глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина планирует участвовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.



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