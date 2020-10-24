 

Германия станет форпостом космической обороны НАТО

24.10.2020, 9:10, Новости дня

НАТО решило создать в Германии космический центр для отражения угроз в безвоздушном пространстве, пишет Luzerner Zeitung. Он будет расположен на авиабазе Рамштайн. Там будут собирать информацию о возможных опасностях для спутников, а позже расширят объект до командного центра по принятию оборонных мер, рассказывает немецкое издание.


Reuters

В 2020 году НАТО направило свой взгляд далеко-далеко за пределы земли, пишет Luzerner Zeitung. И в целях подготовки к возможной войне в космосе альянс принял решение создать на немецкой авиабазе Рамштайн специализированный центр для отражения угроз в безвоздушном пространстве. «Научная фантастика? Никак нет», — пишет немецкое издание.

Для военной обороны спутники очень важны, объясняет автор статьи Ремо Хесс. Без них армии НАТО слепы и глухи. Но они незаменимы и для гражданских нужд: благодаря им работают международные платёжные системы, а также система навигации GPS. Если кто-то вздумает напасть на Запад, он обязательно возьмёт на прицел его спутники, чтобы уничтожить их с помощью ракет или новейшего лазерного оружия.

В космическом центре НАТО в Рамштайне будет осуществляться наблюдение за космосом и сбор информации о возможных угрозах. Позже его планируется расширить до командного центра по принятию оборонных мер. Очень примечательно, что разместить его решили именно в Германии, как бы в пику решению главы Белого дом Дональда Трампа о выводе части американских войск из ФРГ.

Разработкой наступательных и оборонительных систем для ведения боевых действий в космосе сейчас занимаются Россия, Китай и США, продолжает издание. Но и Индия в марте 2018 года доказала, что может с помощью ракеты сбить снятый с эксплуатации спутник. Франция также собирается укреплять свои позиции в безвоздушном пространстве и, например, разрабатывать спутники для патрулирования. Так что «гонка вооружений» идёт полным ходом, констатирует автор.

Впрочем, в ближайшем будущем никаких лазерных войн ожидать не стоит, считает издание. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не хочет заниматься милитаризацией космоса. Согласно договору от 1967 года, который подписали и РФ с Китаем, околоземное пространство можно использовать только «в мирных целях». Запрещается размещать там ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения. Также нельзя создавать за пределами планеты военные базы, например, на Луне. Впрочем, этот договор был заключён в годы холодной войны, и он не охватывает новейшие боевые системы. 



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