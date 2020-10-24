«Значительные разногласия» — Великобритания допустила, что переговоры по брекситу не увенчаются успехом

24.10.2020, 9:10, Новости дня

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье отметил, что Лондон и Брюссель несут «огромную общую ответственность» за то, чтобы избежать брексита без сделки, который приведёт к огромным убыткам для обеих сторон, пишет The Daily Telegraph. Вместе с тем, как отмечает газета, Великобритания допустила, что переговоры на этот счёт не увенчаются успехом из-за значительных разногласий в сфере рыболовства, «гарантий равных условий игры» и их правоприменения.



Reuters

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что Лондон и Брюссель несут «огромную общую ответственность» за то, чтобы избежать брексита без сделки. С подобным сообщением он выступил, когда прибыл в британскую столицу на новый раунд торговых переговоров, пишет The Daily Telegraph.

Вместе с тем, Великобритания предупредила, что между позициями сторон остаются «значительные разногласия» в области рыболовства, «гарантий равных условий игры» и их реализации на практике, допустив также, что «переговоры, вполне возможно, не увенчаются успехом».

При этом дипломаты ЕС полагают, что самым лёгким из трёх вопросов будет именно рыболовство. Интенсивные переговоры на этот счёт продолжатся в Брюсселе на следующей неделе.

«По моему мнению, возвращение за стол переговоров — это очень важно. Важен каждый день», — отметил Барнье. Дипломат прибыл на встречу в синей маске с символикой ЕС.

Крайний срок заключения сделки для ЕС наступает в конце октября, однако его можно отодвинуть до первой недели ноября. Более поздние сроки рискованны, поскольку сторонам может не хватить времени для ратификации сделки до окончания переходного периода. В таком случае Великобритании и ЕС придётся торговать на менее выгодных условиях по правилам ВТО с учётом пошлин и квот, что чревато серьёзными убытками.

Барнье убедил своего британского коллегу Дэвида Фроста вернуться за стол переговоров, пообещав вести ежедневные переговоры с обсуждением юридических документов по всем темам. Кроме того, главный переговорщик ЕС по брекситу заверил, что Брюссель готов искать компромиссы и будет относиться к Великобритании как к суверенной равной державе.

Тем не менее ряд чиновников предупредил, что не стоит ждать прорыва уже на этой неделе.

«Все три вопроса остаются открытыми, но я с осторожным оптимизмом отношусь к теме рыболовства, — отметил один европейский дипломат. — Только Парижу не говорите». По словам другого источника газеты, проблема рыболовства имеет «большое символическое, но маленькое практическое значение».

Кроме того, один из источников отметил, что «политически трудно», но «технически возможно» уравновесить требования Великобритании по расширению рыболовства со стремлением ЕС получить доступ к британским водам.