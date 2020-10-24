 

«Почти в каждом доме по три свиньи и волчий труп»: азербайджанские военные рассказали о психологической атаке со стороны армянской армии

24.10.2020, 9:02, Разное

Командующий подразделением особого назначения азербайджанских вооружённых сил Аслан Гусейнов, непосредственно участвовавший в наступательных операциях в Нагорном Карабахе, рассказал о «психических ловушках», оставленных армянскими военными в жилых домах при отступлении. Так, азербайджанский командир поведал о странных животных, которые символично занимали жилые дома.

«Почти в каждом доме по три свиньи и волчий труп, и больше никого. Конечно, я, как мусульманин воспринял это как оскорбление: свинья — грязное животное, но что значит мёртвый волк — до сих пор не понятно. Наверное, эти свиньи видят нас волками и таким образом грозятся отомстить. Но это ещё не всё, когда я сам лично при освобождении деревни наткнулся на такую картину: возле развалин деревянного дома вместе ошивались медведь, волк, лиса, заяц и лягушка с мышонком — сомнений не осталось, против нас ведётся очень изощрённая психическая атака», — рассказал командир подразделения особого назначения Аслан Гусейнов.

МИД Азербайджана уже направил в ООН ноту протеста против Армении в связи с запрещёнными методами ведения войны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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