Мнение: Навкины волосы

24.10.2020, 9:00, Разное

Моя мама на пенсии целыми днями смотрит телевизор. Сидим тут с ней, на экране – рекламный ролик очередного лака для волос. Мама восклицает:

– Как эти волосы уже надоели!! Все рекламные паузы – сплошные волосы, волосы, “наш лак их преобразит!”

И, подумав, продолжает:

– А главное – это же, оказывается, все обман!

Мама у меня МИФИ заканчивала, я думал, она мне сейчас что-то про химические формулы лаков расскажет. Нет, всё оказалось проще:

– Я-то думала, – разводит руками мама, – и правда, может быть, прогресс, что-то такое придумали – чтоб и “на три дня”, и “станут мягкие и шелковистые”… А тут недавно увидела Навку в программе “Смак”. В рекламе-то у нее, помнишь – волосы и впрямь роскошные, пышные, только почему-то все время со спины снимают. А тут смотрю в “Смаке”: нифига подобного. Волосенки-то у нее жиденькие, гунявенькие… Тьфу! Вот ведь дурят нас, а?!

Словом, поймала с поличным рекламщиков. От наших пенсионеров не скроешься! (2010)