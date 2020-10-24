 

Кристина Асмус назвала требования к будущему жениху

24.10.2020, 8:53, Разное

Известная российская актриса Кристина Асмус назвала требования к будущему жениху. Подписчики поинтересовались у нее, какими качествами должен обладать ее потенциальный избранник.
По словам Кристины Асмус, любимый житель должен поддерживать дело, которым она занимается. Избранник, испытывающий чувства по отношению к своей второй половине, никогда не поставит ее перед выбором. Об этом звезда сериала «Интерны» пояснила в ходе ответов общения с фолловерами в специальной рубрике в Instagram.

Уже больше недели Асмус борется с коронавирусом. Поскольку она находится на самоизоляции, у нее появилось время на социальные сети. Кроме того, актриса рассказала, что окончила режиссерские курсы и хотела бы себя попробовать в данном амплуа. По словам знаменитости, сниматься в кино можно и без образования, однако, если есть желание достигнуть определенных высот, то необходимо учиться.

Напомним, что недавно большое интервью о разводе дал Гарик Харламов. Юморист заявил, что нет конкретной причины, почему пара рассталась. Якобы знаменитости просто исчерпали свой потенциал, с годами они поняли, что являются разными людьми. До сих пор артисты не рассказали дочери Анастасии о разводе.



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