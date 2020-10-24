Мнение: О большом конфузе и последней осени Путина

24.10.2020, 8:50, Разное

Похоже, дедушке основательно прищемили то, чего отродясь не было у бабушки. Искандеры больше не смеются © И на календаре – политическая осень. Ровно та самая долгая-долгая последняя осень патриарха…

Эти меланхоличные нотки стали рефреном к «валдайскому Путину» – до крайности примирительному выступлению российского президента на очередном Валдайском форуме, прошедшем теперь уже не в Сочи на Красной поляне, а в Москве по телевизору. Возможно, последнее обстоятельство и обусловило крайне вялую энергетику события и собственно речи.

Но, главное, наверное, всё же в другом, из-за чего и приключился геополитический конфуз.

Напомню предысторию. Год назад, в октябре 2019 года Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2». После этого «Газпром» поделился планаами по завершению стройки до конца 2019-го, чтобы уже в I квартале 2020-го провести прокачку газа и подключение газопровода. Но тут вмешались живительные санкции. В декабре 2019 года, когда оставалось проложить 160 км труб, США пригрозили суровыми мерами всем участвующим в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» по «СП-2», остановила работы в акватории Дании.

Тем не менее, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что новую российскую трубу в Европу достроят к концу 2020 года, то есть, с задержкой на год. Затем уже лично Владимир Путин в январе 2020 года говорил, что Россия способна сама достроить «Северный поток-2», однако в таком случае строительство будет завершено на несколько месяцев позже. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заверил глава государства. Ещё позднее и сам российский газовый гигант обозначил «Северный поток-2» как завершаемый в 2020 году.

Прошли несколько месяцев… Год близится к завершению, в отличие от «Потока». Там дело с мёртвой точки не сдвинулось.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», теоретически способный вести необходимые работы в акватории Северного моря, лавировал-лавировал, да не вылавировал. С января по морскому дну не проложено ни метра труб. Штаты расширили свои санкции, распространив их на любого, кто поможет строительству хотя бы косвенно, например, просто обслуживая суда, участвующие в достройке газопровода, или выделяя на эти цели финансы. Тут уже под угрозой американского преследования оказались более сотни европейских компаний. Кто из них рискнёт теперь хотя бы на милю подойти к токсичному проекту?

Тем более, что для европейцев и сама нынешняя власть в России, включая уже и Владимира Путина, стала глубоко токсичной после кейса с «отравлением Навального». Хотя ответка от ЕС была внешне скромной – шесть человек и один институт пополнили санкционные списки, – на деле она добавила важный нюанс к отношениям Старого Света с путинской Россией. Впервые со времён СССР санкции последовали за, казалось бы, чисто внутрироссийские дела. Впервые за много лет Берлин и Париж в своей санкционной политике стали действовать самостоятельно, без увязки с Вашингтоном. Впервые в истории санкций новый пакет рестрикций, пусть и символических, был подготовлен с такой высокой скоростью – менее, чем за месяц, что просто фантастически быстрый темп для европейской бюрократии. При этом ни один действующий политик Евросоюза, даже самый купленный-перекупленный Кремлём, не рискнул ни звука подать против.

Вот и остаётся теперь «Газпрому» пенять на погоду и технические характеристики задействованных судов (модернизировать которые не позволят американские санкции), а оконфузившемуся Владимиру Путину сконфуженно оправдываться перед немногими лояльными европейцами, что это именно он спас Навального, разрешив тому вылет в берлинскую клинику «Шарите». Но – не прокатит…

Осень патриарха – всегда явление немного грустное. А уж если она ещё и последняя, даже если длится несколько сезонов, так тем более. Но в данном случае эта политическая осень ещё и какая-то… жалкая, будто бы дедушка на глазах превращается в бабушку, вы не находите?