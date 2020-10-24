 

На Донбассе боевики 23 октября дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

24.10.2020, 8:46, Новости дня

За прошедшие сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области боевики применили стрелковое оружие, а в районе Катериновки Луганской области – подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было.

Кроме того, 23 октября военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино в Луганской области.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1318817205127940/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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