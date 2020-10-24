 

Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель

24.10.2020, 8:23, Разное

Основными требованиями, которые Светлана Тихановская озвучила в своем обращении, являются освобождение политзаключенных и прекращение полицейского беспредела на улицах. Но самое главное – президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост в срок до 25 октября.

Тем не менее, заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова считает, что даже с уходом Батьки протесты в стране не прекратятся. По мнению политика, люди не уйдут с улиц до тех пор, пока к власти не придут представители антироссийских сил.

Мирсалимова убеждена, что истинной целью демонстраций является не покидающий должность Александр Лукашенко, а повторение украинского пути.

Однако, в отличие от украинского “Майдана”, на улицах Белоруссии антироссийские лозунги не звучат. А возглавляющая протест Светлана Тихановская утверждает, что намерена сохранить нормальные отношение и с Западом, и с Москвой.

Ранее белорусский журналист Вячеслав Шарапов рассказал об отношении белорусов к россиянам. По словам Шарапова, белорусы по-прежнему с теплотой относятся к соседям, считая жителей России братским народом. Однако некоторые опасаются олигархов, которые могут приватизировать белорусскую государственную собственность.



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