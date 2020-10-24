В США извинились перед российскими учеными за «санкционный» отказ

24.10.2020, 8:10, Новости дня

Американский геофизический союз (AGU) извинился перед учеными Института прикладной физики Российской академии наук, статью которых ранее не приняли к рассмотрению из-за санкций, и пригласил авторов повторно подать заявку, сообщили в пресс-службе организации.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Союз пересмотрел решение и приглашает авторов к повторной подаче статьи на рассмотрение к публикации в заявленном журнале или других изданиях AGU. Как подчеркнули в организации, в случае повторной подачи, исследование будет рассматриваться наравне с другими заявками и решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности.

Ранее доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Гулев заявил, что AGU, отказавший российским ученым из-за санкций в рассмотрении для публикации научной статьи, очень влиятельная, но некоммерческая организация, и поэтому странно, что на публикацию научных трудов могут влиять санкции.

В Евросоюзе и Великобритании из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).