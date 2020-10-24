 

Азербайджан заявил о взятии под контроль ряда стратегических высот в Карабахе

24.10.2020, 8:10, Новости дня

Минобороны Азербайджана сообщило в субботу о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях.

«В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Так, в течение всего минувшего дня и в ночь на 24 октября с различной интенсивностью шли боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях. Армянские вооруженные силы обстреливали оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек, заявили в Баку.

В ведомстве уточняют, что подразделениям армянских сил на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта «был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности его страны немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь. Он добавил, что «необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что на международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий. 

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Новую сверхлегкую ракету в РФ пообещали создать к 2024 году

16.10 / Российский Elle закрыл обложку с обнаженной бодипозитивной моделью рисунком

21.08 / Зеленский подтвердил встречу политсоветников «нормандского» формата

12.08 / Четвертый день протестов в Беларуси. Водители и пешеходы в Минске начали блокировать дороги

17.08 / Андрей Жвалевский о протестах в Беларуси: «Когда страха слишком много, боялка ломается»

26.06 / Офицерам Черноморского флота РФ пригрозили увольнением из-за голосования против поправок в конституцию

21.08 / Первая партия автоклубов поступила в Забайкалье

18.09 / “Найти своих”. Тина Кароль выпустила минифильм на три песни из своего нового альбома. Видео

11.10 / Школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в покушении на убийство матери

18.09 / Путин заявил о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска