Азербайджан заявил о взятии под контроль ряда стратегических высот в Карабахе

24.10.2020, 8:10, Новости дня

Минобороны Азербайджана сообщило в субботу о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях.

«В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Так, в течение всего минувшего дня и в ночь на 24 октября с различной интенсивностью шли боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях. Армянские вооруженные силы обстреливали оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек, заявили в Баку.

В ведомстве уточняют, что подразделениям армянских сил на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта «был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности его страны немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь. Он добавил, что «необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что на международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.