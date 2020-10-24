Несанкционированная акция в Хабаровске собрала около 300 человек

24.10.2020, 8:10, Новости дня

Несанкционированная акция на площади Ленина в Хабаровске в поддержку арестованного по подозрению в заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала собрала порядка 300 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

Митингующих разогнал циклон, передает портал «Хабаровские вести».

На центральную площадь краевой столицы вышло почти вдвое меньше горожан, чем в выходные на минувшей неделе – тогда сообщалось, что акция собрала около 500 человек.

Политолог Виктор Потуремский в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что обычные хабаровчане стали уставать от этих акций, а протест в Хабаровске маргинализировался.