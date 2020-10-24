Несанкционированная акция в Хабаровске собрала около 300 человек
24.10.2020, 8:10, Новости дня
Несанкционированная акция на площади Ленина в Хабаровске в поддержку арестованного по подозрению в заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала собрала порядка 300 человек, сообщила пресс-служба администрации города.
Митингующих разогнал циклон, передает портал «Хабаровские вести».
На центральную площадь краевой столицы вышло почти вдвое меньше горожан, чем в выходные на минувшей неделе – тогда сообщалось, что акция собрала около 500 человек.
Политолог Виктор Потуремский в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что обычные хабаровчане стали уставать от этих акций, а протест в Хабаровске маргинализировался.
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