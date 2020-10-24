 

«100% ложь»

24.10.2020, 8:05, Разное

Навальный прокомментировал слова Путина о разрешении на выезд в Германию.

Политик Алексей Навальный назвал ложью заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он лично распорядился разрешить оппозиционеру выехать на лечение в Германию после отравления. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Фото из инстаграма Алексея Навального

«Как понять, что Путин врет? — Он открывает рот […] Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы», — написал он, отметив, что подписку давать отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВеликолепная шестерка и НИИОХТ. Кого и почему наказали за отравление Навального

17 июля Алексею Навальному назначили подписку о невыезде из-за дела о клевете, которое возбудили после его комментария к ролику в поддержку поправок в Конституцию. Политик назвал «продажными холуями» и «предателями» участников агитационного ролика телеканала RT.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Теперь обхаживаем Венеру

08.05 / Марихуана и тренировки неплохо сочетаются, утверждают ученые

16.07 / Infiniti QX80: добрый великан

03.10 / Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность

15.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 сентября 2020 года

23.07 / Калашникова назвала фотосессию подруги Началовой на ее могиле «позерством»

30.09 / Мнение: Забавный авантюрист под громким титулом “Владыка мира”

07.08 / Молчание Путина

23.10 / Люди для пришельцев в первую очередь являются пищей?

08.10 / Скандалы: Дмитрия Мазурова обвинила эротоманка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска