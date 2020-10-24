Турция предупреждает Грецию, что расширение территориальных вод чревато войной

24.10.2020, 7:05, Новости дня

Вице-президент Турции Фуат Октай предупредил, что если Греция в одностороннем порядке решит расширить свои территориальные воды, это может привести к войне. А президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит отстаивать свои права в регионе и «не уступит угрозам и шантажу» со стороны Греции и её союзников. Одновременно Турция начала новые морские манёвры на фоне напряжённой обстановки в Восточном Средиземноморье, пишет Al Jazeera.

Турция начала новые военные манёвры в Восточном Средиземноморье и предупредила, что если Греция не откажется от намерений расширить свои территориальные воды, это может обернуться войной. Эти учения стартовали на фоне напряжённых отношений между Анкарой и Афинами, которые продолжают спорить из-за энергетических ресурсов и добычи природного газа в регионе, пишет Al Jazeera.

В манёврах, которые будут проходить на протяжении двух недель, принимают участие несколько турецких военных кораблей. В заявлении ВМС Турции сообщается о проведении вплоть до 11 ноября морских учебных стрельб вблизи города Анамур, расположенного на южном побережье Турции, к северу от Кипра.

Это заявление было опубликовано вслед за решением турецких властей продлить до следующего вторника сейсморазведочные работы, которые проводит судно Oruc Reis в восточной части Средиземного моря, хотя первоначально его миссия должна была завершиться вчера, отмечается в статье. Ранее Греция, Евросоюз и США призвали Анкару «прекратить провокации» после того, как Турция объявила о возобновлении миссии Oruc Reis в Восточном Средиземноморье, напоминает Al Jazeera.

Недавно Турция и Греция уже устраивали одновременно военные манёвры на фоне эскалации, возникшей из-за их спора вокруг добычи природных ресурсов в регионе. Позиция Турции по этому вопросу отличается от мнения Греции, которую поддерживает Кипр и другие европейские союзники, поясняется в статье. В ходе серии переговоров и встреч, организованных при посредничестве НАТО, стороны так и не смогли достичь договорённостей, способных предотвратить возможные столкновения, констатирует Al Jazeera.

В этой напряжённой обстановке вице-президент Турции Фуат Октай выступил вчера с предупреждением, что, если Греция в одностороннем порядке решит расширить свои территориальные воды до 12 морских миль, это может привести к войне. Подобное решение заблокирует движение турецких торговых судов, круизных лайнеров и рыбацких лодок вдоль побережья, подчеркнул Октай, поэтому не стоит ожидать, что Анкара с этим согласится.

Ранее в интервью CNN Turk Октай также заявил, что Турция никогда не отдаст никому ни пяди своей земли и ни капли территориальных вод, сообщает Al Jazeera. Вице-президент Турции подчеркнул, что у его страны есть полное право проводить георазведку и любые другие работы на собственном континентальном шельфе в Средиземном море, и для этого не требуется чьего-либо разрешения или одобрения. Поэтому Турция будет и дальше продолжать свои геологоразведочные исследования в Средиземном море и на Северном Кипре, заключил Октай.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера во время торжественной речи, которую он произнёс у могилы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, что его страна будет продолжать отстаивать свои права в Восточном Средиземноморье в соответствии со всеми международными нормами и двусторонними соглашениями. Турция не уступит угрозам и шантажу, подчеркнул Эрдоган.

А министр обороны Хулуси Акар заверил, что Вооружённые силы Турции полны решимости и способны любой ценой защищать права и интересы своей страны на международной арене, сообщает Al Jazeera. Ранее Акар заявил, что Анкара отказывается принимать любые «нелогичные условия», выдвигаемые другими сторонами, и призывает соседние страны урегулировать кризис в Восточном Средиземноморье путём диалога и решения всех проблем в рамках закона, говорится в статье.