Украинский эксперт о Донбассе – Москва помогает, а Киев отгородился колючей проволокой и экономической блокадой

24.10.2020, 7:05, Новости дня

В Киеве только на словах говорят, что Донбасс — это Украина, а на деле до сих пор держат регион в блокаде, пишет экономист Егор Гринёв в своём блоге на портале «Корреспондент». В итоге сложилась ситуация, когда Россия, другая страна, поддерживает людей Донбасса, а родная их бросила.



Reuters

На днях стало известно, что Москва отправит в Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, в том числе лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, ИВЛ, кислородные концентраторы и пульсоксиметры. Как пишет экономист Егор Гринёв в своём блоге на портале «Корреспондент», в связи с этим возникает логичный вопрос: а Киев помогает украинцам в Донбассе по ту сторону линии разграничения?

«Если бы. Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде, не выплачивает соцвыплаты на Донбассе и уже долгое время не впускает украинцев из Донбасса на подконтрольную территорию», — отвечает Гринёв на свой же вопрос.

В итоге, пишет автор, сложилась ситуация, когда другая страна поддерживает людей, а родная их бросила.

«Звучит резко, но по сути это так и есть. Наши чиновники в Киеве на камеры выдавливают из себя заученное «Донбасс — это Украина», а на деле эта самая Украина отгородилась от Донбасса колючей проволокой и экономической блокадой», — констатирует Гринёв.

Он также отмечает, что Россия, которую Украина называет «страной-агрессором», готова поставлять вакцину от коронавируса не только Донбассу, но и всей Украине. Правда, если украинские власти продолжат нынешнюю политику, воспользоваться этой вакциной смогут только в Донбассе, поскольку «в Донецке и Луганске не витают в облаках и несуществующей западной вакцины не ждут, а возьмут ту, которая есть и которая работает».

«И в каком свете после всего этого окажется Киев в глазах жителей Донбасса? Уверен, объяснять не нужно. Собственно, приближающиеся местные выборы покажут: а что думают о нынешней власти украинцы на подконтрольной территории. Есть ощущение, что ничего хорошего», — заключает автор блога.