Мнение: Russian Beauty (“Географ глобус пропил”)

24.10.2020, 6:55, Разное



Красота по-русски

Просто поразительно! Только тогда, когда о смерти российского кинематографа не просто объявили – его торжественно положили в гроб, закидали землей, прочли по нему все положенные эпитафии и чинно разошлись – только тут и выяснилось, что он живее всех живых!

Я вчера посмотрел – с изрядным опозданием, едва застал в кинотеатре – «Географ глобус пропил». Настроен был скептически, отзывы критиков и блогеров, в том числе и мною уважаемых, были какие-то кисловатые. Писали, что фильм какой-то затянутый, что он «топчется на месте, действие не развивается», что его герои неприлично много пьют, и даже не просто пьют – бухают, что это раздражает…

В общем, я был вполне готов к разочарованию.

Тем больше было мое удивление, когда я понял – фильм-то настоящий. Прекрасный. Трогательный, нежный и щемящий – почти такой, как и книга Иванова, лежащая в его основе. И нет в нем никакой «затянутости». Я еще убедился, что критики, даже мною уважаемые, все-таки – изрядные ханжи и лицемеры, так как никакого «чрезмерного бухания» в «Географе» нет: там просто пьют и курят ровно столько, сколько пьют и курят в обычной русской провинции, то есть много, часто и по-свински.

В зале у нас сложилось даже целое “коммьюнити”. Зальчик небольшой, будний день, на фильм пришли человек 25. Как выяснилось, большинство именно из числа любителей книги “Географ глобус пропил”. По ходу то и дело был слышен радостный смех узнавания, местами многие плакали.

По выходу обменялись впечатлениями: 100%-ное попадание – Будкин. Жену Надю хвалили даже те, кто сам фильм ругал. Я бы даже сказал, что она вышла ЛУЧШЕ, чем в книге. Совершенно потрясающая работа!

А вот Хабенский, мне показалось, чуть-чуть недотягивает. Чуть-чуть.

А ведь у режиссера Велединского была дополнительная сложность – ему надо было снять фильм, по сюжету совершенно явно пересекающийся с одним из шедевров мирового киноискусства, фильмом American Beauty Сэма Мендеса. Там и там – провинциал в «кризисе среднего возраста» (то есть внезапно осознавший всю бессмысленность и красоту жизни, утекающей меж пальцев), внезапно принявшаяся «искать себя» жена и школьница-нимфетка.

Оказаться так близко от шедевра – все равно что попытаться пролететь мимо огромной и жаркой звезды. Трудно не попасть в поле ее притяжения.

Полностью избежать воздействия, конечно, не удалось. Велединский снял Russian Beauty, «Красоту по-русски» – но это получилось достойно. И Хабенский почти так же хорош, как великий Кевин Спейси.

Я бы отметил великолепный видеоряд, а точнее – идею видеоряда. Почти весь фильм смотришь на все эти щедро выдаваемые виды русской провинции, все эти уродливые здания, разруху, неопрятно умирающие, как старики в приюте, остовы кораблей в порту, трубы, чадящие трубы – и думаешь, блин, ну что за тоска?! Как вообще можно здесь жить?? И виды природы не спасают: всё давящее, могучее и холодное, чуждое.

Что город, что природа – всё чужое, нелепое, враждебное человеку. Казалось бы – ну, «чернуха», «русофобия».

Но нет! Это очень четко переданный – визуальными средствами – образ душевного состояния главного героя.

И в самом конце – когда герой, наш Географ, изгнан даже из школы и вынужден курить чай, так как денег даже на сигареты у него уже нет – волшебная смена: вдруг солнце, искрящаяся река, белый и вполне исправный, бодрый пароход… И пейзаж уже кажется не таким чуждым. И мысль – а может, жить-то еще можно?

Вот что удивительно! 13-й год, окончательное сползание всей общественной жизни в густопсовый идиотизм – и совершенно негаданное возрождение русского кино. Великолепная комедия «Горько!», теперь вот, почти встык – «Географ». И это еще не всё: я бы добавил сюда, пусть и с оговорками, «Сталинград».

Три вполне достойный, приличных фильма, причем все сняты в абсолютно разных жанрах! Комедия, военная драма, мелодрама. Это пышущее здоровье! Когда такое было?! Разговаривая об этих фильмах, не надо неловко прятать глаза или прибегать к благоумолчаниям – о них можно говорить «по гамбургскому счету».

А в прежние годы относительной (хоть и сжимающейся) общественной свободы ничего подобного и близко не было. Даже обидно.

Волей-неволей приходишь к выводу, что для российских художников губительной является… надежда. Надежда на прогресс и улучшение общественных нравов. Чуть только в воздухе повеет оттепелью – художники дуреют и начинают говорить невнятно, музы от них отворачиваются. Русские музы ревнуют к Надежде!

А чем хуже, тупее, застойнее ситуация в стране – тем лучше для Искусства. Лучше, когда надежды нет. Взгляд очищается, вдох – напоследок – делается полной грудью.

Ведь и Служкин в фильме оживает и успокаивается в самом конце. Когда окончательно понимает, что все кончено и надежды нет (2013)