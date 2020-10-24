Мнение: Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

24.10.2020, 6:50, Разное

Военный историк Владимир Нагирняк разбирает вопросы зрителей эфира https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html "Волчья стая: Подводная война в Атлантике". Много дополнительных интересных деталей про подводную войну в Атлантике.

В проекте "Левый берег" новое видео. Историк флота Владимир Нагирняк отвечает на вопросы зрителей программы, посвящённой подводной войне в Атлантике.

Содержание:

– Про подводный флот Англии

– Про эвакуацию нацистов из Европы подводным флотом

– "Порвать гармонь" по-немецки. Как отдыхали подводники

– Про морскую авиацию

– Как снабжались подводные лодки

– Про Ла-Манш

– "Волчья стаи" советского подводного флота

– Почему "Волчьи стаи" не пришли на помощь "Бисмарку"

– Проблема учёта побед