 

Мнение: Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

24.10.2020, 6:50, Разное

Военный историк Владимир Нагирняк разбирает вопросы зрителей эфира https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html "Волчья стая: Подводная война в Атлантике". Много дополнительных интересных деталей про подводную войну в Атлантике.

В проекте "Левый берег" новое видео. Историк флота Владимир Нагирняк отвечает на вопросы зрителей программы, посвящённой подводной войне в Атлантике.

Содержание:

– Про подводный флот Англии
– Про эвакуацию нацистов из Европы подводным флотом
– "Порвать гармонь" по-немецки. Как отдыхали подводники
– Про морскую авиацию
– Как снабжались подводные лодки
– Про Ла-Манш
– "Волчья стаи" советского подводного флота
– Почему "Волчьи стаи" не пришли на помощь "Бисмарку"
– Проблема учёта побед

Источник: Colonel Cassad



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