Акция протеста в Неаполе переросла в столкновения с полицией

24.10.2020, 6:06, Новости дня

Несколько сотен человек пришли на акцию протеста против введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса в южном итальянском городе Неаполь. Мирная манифестация рестораторов и владельцев магазинов переросла в столкновения с полицией, сообщило агентство АНСА.

Протестующие забросали петардами здание регионального правительства. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщается, передает ТАСС.

Отмечается, что поводом для стычек послужили заявления губернатора области Кампания Винченцо Де Луки, недавно переизбранного более чем 60% голосов, о намерении объявить в регионе карантин и режим самоизоляции. Рестораторы протестовали против введения комендантского часа, который вступил в силу в пятницу с 23.00 (00.00 мск). Среди лозунгов протестующих фраза: «Кто нас закроет, тот нам заплатит».

Тем временем в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО.

Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.