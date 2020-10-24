 

Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США

24.10.2020, 6:06, Новости дня

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден потратил на телевизионную рекламу больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории США, сообщило издание The Hill со ссылкой на исследование независимой компании Advertising Analytics.

Согласно исследованию, кампания Байдена с момента запуска предвыборной гонки в прошлом году потратила на рекламу на ТВ более 582 млн долларов, из которых 45 млн – только за последнюю неделю. Это больше, чем в свое продвижение ранее вложился бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который также участвовал в президентских праймериз от Демократической партии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на продвижение Байдена еще остается 57 млн долларов оплаченного телевизионного времени. При этом конкурент Байдена и действующий президент США Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 млн долларов.

Напомним, глава американской администрации Дональд Трамп в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) выступил с утверждением, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден якобы получал деньги от России.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

17.08 / Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете

15.07 / Опубликовано видео крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

09.07 / Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian

29.09 / Фокин: Подтверждений тому, что идет война между Россией и Украиной, не вижу

10.07 / На фабрике во Львовской области произошла вспышка коронавируса. Около 800 человек отправят в отпуск на две недели

22.08 / Российский бизнесмен в США: Мой отчим – босс мафии, работал на Путина и был отравлен

03.09 / Украина заняла 45-е место в рейтинге “Глобальный инновационный индекс”

04.10 / Армения показала отступление азербайджанских войск из Матагиса

28.09 / Азербайджан отреагировал на заявление Карабаха о сбитом самолете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска