 

В Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

24.10.2020, 6:06, Новости дня

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года, высказал мнение заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней – это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», – передает ТАСС его слова.

При этом Горелов подчеркнул, что пока в стране не проводится массовая вакцинация, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет. Так, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс. «Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. «Драконовские» меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения», – отметил он.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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