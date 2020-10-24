Власти Петербурга выплатили 1 миллион рублей семье умершей от COVID-19 медсестры

24.10.2020, 6:05, Разное

…после прокурорской проверки и публикации «Новой».

Власти Петербурга выплатили 1 млн рублей семье медсестры и регистратора Марии Тышко, которая умерла из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, петербургские власти согласились назначить выплату после того, как прокуратура провела проверку и выдала представление, а также из-за публикации «Новой». Роспотребнадзор, когда сделал санитарно-эпидемиологическую характеристику рабочего места Тышко, тоже пришел к выводу, что в ее трудовые обязанности входило в том числе контактирование с пациентами, их физическое сопровождение, передача документов и так далее.

Прянишников отметил, что Тышко перевели из должности медсестры в должность регистратора. Президентский указ о федеральных выплатах пострадавшим от коронавируса медикам и семьям умерших от COVID-19, а также региональные акты предусматривают выплаты только медицинским работникам. «Судя по всему, пытались сделать такой трюк, перевести ее (Марию Тышко — ред.) в должность регистратора», — предположил Прянишников.

Семья Тышко планирует добиваться и президентской выплаты. «Мы вчера еще подготовили заявление в фонд социального страхования на эту выплату. Будем сейчас последовательно действовать», — рассказал Прянишников.

Также планируется выяснить сначала то, насколько был укомплектован госпиталь, и, соответственно, насколько были обеспечены средствам индивидуальной защиты медицинские работники. «Попробуем начать вот с этой ситуации, потому что без нее очень сложно доказывать причинно-следственную связь. Нужно понимать, весь ли объем действий, необходимых для защиты персонала, осуществила администрация госпиталя», — добавил координатор «Правозащиты Открытки».

Как сообщала «Новая газета», Мария Тышко работала в Госпитале ветеранов войн и умерла от коронавируса 15 апреля. Ее мать рассказывала, что приехала в госпиталь, где ее дочь скончалась, после майских праздников, где ей сказали, что Тышко не могла заразиться на работе. В течение нескольких месяцев ее родители не могли получить на руки акт о признании или непризнании дочери пострадавшей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19.

Размер выплат пострадавшим медработникам и семьям умерших от коронавируса власти Петербурга установили в апреле: 1 млн рублей для семей погибших от коронавируса врачей или медсестер, 500 тысяч – для тех медработников, которые из-за заражения на работе получили инвалидность, 300 тысяч – для заразившихся. Также было предложение оценивать вину медработников в собственном заражении в процентах, но впоследствии власти города от этого отказались.

В мае президент Путин подписал указ о выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность (от 688 тысяч до 2 с лишним млн рублей в зависимости от полученной группы инвалидности). В случае смерти медика, согласно указу, его родственникам полагается выплата размером более 2,7 миллиона рублей.

Мария Ефимова

Корреспондент