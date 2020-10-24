Дональд Туск – «приговор аборту» в разгар пандемии — не цинизм, а политическая подлость

24.10.2020, 5:10, Новости дня

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск немедленно подверг критике решение Конституционного суда Польши, который признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врождённых пороков у плода, пишет Onet. Бывший председатель Европейского совета назвал этот орган псевдосудом, а его решение, озвученное посреди пандемии, — верхом политической подлости.



Reuters

Вчера Конституционный суд Польши признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врождённых пороков у плода. Это решение незамедлительно прокомментировал бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.

«Обсуждение вопроса абортов и приговор псевдосуда посреди бушующей пандемии — это больше чем цинизм. Это политическая подлость», — написал в своём Twitter политик.

В Польше один из самых строгих законов об абортах в Европе, он действует с 1993 года и разрешает прервать беременность лишь в случае, когда она угрожает здоровью или жизни женщины, а также если женщина забеременела в результате изнасилования, напоминает Onet.