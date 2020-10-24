GT – к 70-летию Корейской войны Пекин напомнил США, что с китайским народом «шутки плохи»

24.10.2020, 5:10, Новости дня

В ходе своего выступления по случаю 70-летия Корейской войны, в которой Пекин одержал победу над «американской агрессией», Си Цзиньпин заверил, что Китай никогда не будет добиваться гегемонии, но если кто-то будет препятствовать его развитию, он с готовностью даст отпор, пишет Global Times. Как полагают аналитики, речь Си стала «чётким сигналом» для США в преддверии выборов, призывающим не повторять «ошибок прошлого».



Reuters

Пока весь мир внимательно смотрел на театральную постановку в виде президентских дебатов в США, по другую сторону Тихого океана Китай отмечал свою победу в войне против «американской агрессии» 70 лет назад, пишет Global Times.

В ходе торжественных мероприятий глава КНР Си Цзиньпин выступил с «разгромной речью», в которой осудил силы, пытающиеся препятствовать развитию Поднебесной, и предупредил, что с китайским народом «шутки плохи». Как объясняет издание, текущие торжества приурочены к 70-летию вступления «китайских народных добровольцев» на стороне КНДР в войну с Республикой Корея, которую поддерживали США.

По мнению аналитиков из КНР, заявления Си Цзиньпина похожи на предупреждения Пекина в адрес Америки в 1950 году, прежде чем «силы ООН» под руководством Вашингтона пересекли 38-ю параллель. Это говорит о том, что сегодня отношения между Китаем и США также находятся «на пороге конфликта», и если Америка не сможет его избежать, именно она будет нести за всё ответственность — так же как и 70 лет назад.

Тогда руководству КНР пришлось принять непростое решение и отправить свои войска на помощь Северной Корее и на защиту собственной территории в противостоянии с «самой могущественной страной в мире», в то время как Китай сам ещё нуждался в восстановлении после гражданской войны. Но будь то 70 лет назад или сейчас, когда дело касается безопасности, суверенитета и развития страны, китайский народ не будет колебаться и даст отпор нападающим, полагают аналитики.

В своей речи Си процитировал вождя КНР Мао Цзэдуна, который утверждал, что с китайским народом «шутки плохи» и, если уж он разозлится, остановить его очень трудно. Действующий китайский лидер подчеркнул, что его страна никогда не будет добиваться гегемонии или расширения, однако с захватчиками следует говорить на языке, который они понимают, — войны и насилия. Только так, по мнению Си, можно добиться мира и уважения. Председатель КПК КНР настаивает, что односторонний подход, протекционизм и эгоизм никуда не ведут, а шантаж, блокада и давление не просто не работают, а, наоборот, «ведут в тупик».

Как комментирует специалист по США и научный сотрудник Китайской академии общественных наук в Пекине Люй Сян, слова Си Цзиньпина — «предельно чёткий сигнал США, которыми руководит администрация Трампа», поскольку все тезисы китайского лидера так или иначе символизируют текущую внешнюю политику Вашингтона.

Помимо предупреждения, по словам Люя, Пекин также даёт совет всем будущим американским лидерам, кто бы ни стал, в конечном счёте, президентом: США пора положить конец «провокациям» и вернуться к взаимодействию, пока ещё Америка может избежать своих ошибок, «сделанных из самонадеянности и в погоне за гегемонией в 1950 году». В своём выступлении Си напомнил, что война «против американской агрессии» помогла бросить вызов империализму и сохранить безопасность новой Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году. Кроме того, как подчеркнул лидер КНР, война помогла защитить мирную жизнь китайского народа, стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и обеспечить мир в Азии и во всём мире.

Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований в Пекине Ян Сиюй обратил внимание, что это была первая война, в которую была вынуждена вступить КНР, — чтобы отстоять международное право и национальную безопасность. Как считает аналитик, «дух той войны актуален и в современном мире с его растущей стратегической нестабильностью, усиливающейся угрозой войны и разросшейся гегемонией США».

«О мире не просят — его поддерживают, соблюдая нормы права и осмеливаясь сражаться. Сохраняя дух прошлого, мы можем сберечь мир, который для нас сегодня ещё ценнее», — полагает эксперт.

На взгляд Чжэна Цзиюна, директора Центра корейских исследований при Фуданьском университете в Шанхае, текущее положение дел в Азии всё больше напоминает ситуацию, сложившуюся перед войной 1950 года. Как и тогда, Китай столкнулся с сильным давлением сразу по нескольким направлениям, и главным источником этого давления служит Америка. Именно поэтому Пекину важно сохранить дух, который 70 лет назад привёл его к победе.

«Будем надеяться, что двое кандидатов в президенты США усвоят посыл Китая и что налаживать двусторонние отношения, когда кто-то из них будет избран, будет не слишком поздно. Но если решающую роль в формировании их стратегии будет играть небольшая группа настроенных против Китая консервативных экстремистов, это будет катастрофой для США», — уверен Люй Сян.

Как отмечает Global Times, КНР каждый год отмечает годовщину «Войны против Америки для поддержки корейского народа» 25 октября — в день, когда «китайские народные добровольцы» одержали свою первую победу над южнокорейскими войсками. В память о войне в Китае также вышел фильм «Жертва», которому эксперты пророчат огромные сборы.