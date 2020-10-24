NYT – доверие Европы к США подорвано, и вернуть его полностью не удастся даже с победой Байдена

24.10.2020, 5:10, Новости дня

За минувшие четыре года авторитет США как лидера в глазах европейцев сильно ослаб — и дело не столько в Дональде Трампе, сколько в переменах внутри самой Америки, «симптомом» которых он выступает, пишет NYT. Как подчёркивается в материале издания, в Европе поняли, что внешняя политика Вашингтона будет и дальше зависеть от конкретной администрации, и победа Джо Байдена на предстоящих выборах вряд ли что-то изменит всерьёз.



Reuters

Утомившись «презрительным» отношением со стороны президента США Дональда Трампа, который считает их «не союзниками, а конкурентами и нахлебниками», многие европейские лидеры с большим оптимизмом относятся к перспективе победы его соперника Джо Байдена, пишет The New York Times. Тем не менее даже они, «к своему большому сожалению, понимают, что четыре года президентства Трампа изменили и США, и весь мир так, что приостановить эти перемены будет уже не просто», подчёркивает обозреватель американского издания. «Вернуть учтивый тон в общении вполне реально, однако доверие между сторонами было подорвано на фундаментальном уровне, поэтому многие европейские дипломаты и эксперты считают, что внешняя политика США уже не является для двух главных американских партий нейтральной территорией — а значит, она перестала быть надёжной», — полагает журналист.

По мнению директора аналитического Центра либеральных стратегий Ивана Крастева, европейцы с некоторых пор стали опасаться, что внутри Соединённых Штатов больше нет консенсуса по вопросу внешней политики. «Теперь с приходом новой администрации страна может брать абсолютно иной внешнеполитический курс, а для них это настоящий кошмар», — цитирует эксперта NYT.

Если Байден всё же одержит победу на предстоящих выборах, по некоторым вопросам он сможет угодить европейцам, не прилагая особого труда, — например, продлив договор СНВ-III c Россией, вернувшись к соблюдению Парижского климатического соглашения, заново вступив во Всемирную организацию здравоохранения или даже восстановив «ядерную сделку» с Ираном, предполагает автор материала. Кроме того, при Байдене Европа может ожидать «приятных встреч, заявлений о мультикультурализме, снижения градуса конфронтации по торговым вопросам, новых попыток реформировать Всемирную торговую организацию и, наконец, менее воинственной атмосферы на саммитах «Большой семёрки» и НАТО», перечисляет он. Тем не менее многие американцы имеют те же претензии к Европе, что и Трамп, а в США сейчас как никогда обострены политические разногласия — и поэтому президент Франции Эмманнуэль Макрон уже давно толкает Европу к более активной и смелой внешней политике «в условиях изменившегося мира, где поднимает голову Китай, а администрация Трампа выступает лишь симптомом отказа Америки от роли мирового лидера», пишет журналист.

Американская внешняя политика долгое время являлась для демократов и республиканцев «общей» темой, в которой они старались находить общий язык, и обусловлено это было прежде всего холодной войной, пишет обозреватель NYT. Однако после распада Советского Союза внешнеполитический курс превратился для двух главных партий США в такой же предмет разногласий, как всё остальное, констатирует он.

«Авторитет США как лидера переживает в Европе сильнейший упадок, — прокомментировал ситуацию в интервью NYT эксперт Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. — Байден эту проблему решить не сможет, ведь президентом он будет не вечно, и демократы останутся у власти не навсегда, а европейцы уже поняли, что доверять США в плане международной политики нельзя, поскольку за нынешней администрацией придёт новая, которая может просто всё стереть».



«Америка теряет геполитический вес, — в свою очередь заявил корреспонденту NYT профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. — Единственным фактором, который так влияет на роль США в глобальной политике, является политический раскол внутри страны, а этот раскол при избрании Байдена никуда не денется. Американцы просто не могут договориться друг с другом о самых базовых вещах, даже о том, насколько активно их страна должна участвовать в международных делах и делах НАТО».

По мнению директора Европейского совета по международным отношениям Марка Леонарда, после Трампа американские союзники скорее всего будут вести себя на международной арене значительно осторожнее, не желая идти на серьёзные риски. «Когда знаешь, что любые твои предприятия проживут максимум до следующих выборов, всё воспринимается в гораздо более неопределённом свете», — пояснил он в интервью NYT.

Как подчёркивается в материале издания, европейцы считают одним из главных предметов разногласий между демократами и республиканцами в плане внешней политики китайский вопрос — и не слишком хотят становиться «пешками» в этом соперничестве, поскольку Китай выступает для них вторым торговым партнёром после США. Судя по опросам общественного мнения, большинство жителей Европы не хотят занимать в конфликтах между Вашингтоном и Пекином конкретную сторону; по словам экспертов, это связано с тем, что в Европе понимают, что не могут выступать в качестве полноценного конкурента ни для Америки, ни для Поднебесной, но при этом имеют отличную от американцев точку зрения на вызовы со стороны КНР.

Доверие к Вашингтону в Европе вряд ли восстановится в ближайшее время, сказала в беседе с корреспондентом NYT бывший премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн. «Хотя большинство европейских лидеров считают, что для мирового порядка будет лучше, если между Европой и США будут сохраняться тесные отношения, такое сильное обострение разногласий между двумя главными американскими партиями пугает, и задаёшься вопросом, к чему вообще всё идёт», — приводит издание её слова.

По мысли бывшего американского дипломата, а ныне президента Фонда Карнеги Уильяма Бёрнса, глобальной гегемонии Америки пришёл конец, поскольку у США пропал аппетит к «масштабным внешнеполитическим крестовым походам». «Мы не сможем вернуться ни в 1949-й, ни в 1992-й, ни даже в 2016-й. Мир изменился, и трансатлантические отношения должны измениться вместе с ним», — пояснил Бёрнс в интервью NYT.



По мнению эксперта, хотя администрация Байдена и попытается укрепить сотрудничество с Европой, этот вопрос на фоне пандемии станет для неё второстепенным — а европейцы, заметив, что Америка уделяет больше внимания внутренним проблемам, скорее всего скептически отнесутся к жестам со стороны Вашингтона. Тем не менее, как полагает Бёрнс, США и Европе скорее всего всё-таки удастся скоординировать усилия по ряду направлений, включая Китай, сети 5G, Россию, Африку и климатические изменения, однако для этого понадобится встречное движение со стороны европейцев, на которое они в прошлом шли не всегда.