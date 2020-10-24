Мнение: Новости дня – 24 октября. Аборты в Польше, Римский папа, свобода тела

24.10.2020, 5:00, Разное

В этот раз получился моновыпуск – поговорим о проблеме абортов, поскольку, как выяснилось, у нас под боком есть целая передовая европейская страна, в которой аборты фактически запрещены на законодательном уровне – речь о Польше. Что показал пример Польши, помогает ли запрет абортов росту рождаемости, как связан запрет абортов и современное ношение масок, в чем главная проблема нежеланных детей и т.д.