Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23.10.2020
24.10.2020, 4:55, Разное
Видео с карабахского фронта. 22-23 октября.
Репортаж французского ТВ о войне в Карабахе.
Провал армянского наступления на Зангелан и тактика пехоты. Неплохой разбор.
Последствия сегодняшнего обстрела Степанакерта.
Армянское ТВ об обстрелах Степанакерта.
Армяне что-то поражают. На заднем плане можно заметить подбитую БМП-2.
Нарезка видео за последние дни – часть уже выкладывал, часть нет.
Подбитые армянские танки где-то на юге.
Поражение азербайджанской техники.
В похожем видео https://twitter.com/301_AD/status/1319583122606927872 заявляют, что уничтожили азербайджанскую РСЗО.
Сбитый вчера азербайджанский БПЛА.
Российские флаги на границе Армении и Карабаха. Азербайджанцы говорят, что это уловка армян.
Руины еще одного села занятого Азербайджаном в Джебраильском районе.
Похороны убитых азербайджанцев. Сваливают в яму оптом из грузовика ковшом. 18+
Убитые армяне. 18+
Много убитых армян на южном фронте. 18+
Убитые азербайджанцы. Похоже другой ракурс на гибель той же разведроты, которую покрошили на севере еще в первую неделю.
Окопы с убитыми азербайджанцами. 18+
Тут https://twitter.com/301_AD/status/1319574869579866112 еще.
Пленные армяне.
Еще пленные.
Сирийские боевики в Карабахе.
Азербайджано-турецкая военная пропаганда.
Рекламный ролик мирного Арцаха.
Поющий армянин где-то на позициях в горах.
Поющие азербайджанцы.
Стычка армян и азербайджанцев в Польше.
Продвижение 22 октября.
Азербайджанская версия на 23 октября. Можно отметить, что контроль над Кубатлы и приближение к Лачину не подтверждают.
Видимо армянам действительно удалось сегодня там удачно контратаковать и разбить авангард наступающей БТГ.
По другой версии, Кубатлы под контролем, но насчет Лачинского коридора, более осторожно заявляют претензии, хотя и заявляется огонь РСЗО в направлении коридора.
И еще несколько версий порожденный банальной причиной – фронт к югу от Лачинского коридора плавающий и пока не стабилизировался.
Регион в целом.
Источник: Colonel Cassad
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