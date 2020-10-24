 

Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23.10.2020

24.10.2020, 4:55, Разное

Видео с карабахского фронта. 22-23 октября.

Репортаж французского ТВ о войне в Карабахе.

Провал армянского наступления на Зангелан и тактика пехоты. Неплохой разбор.

Последствия сегодняшнего обстрела Степанакерта.

Армянское ТВ об обстрелах Степанакерта.

Армяне что-то поражают. На заднем плане можно заметить подбитую БМП-2.

Нарезка видео за последние дни – часть уже выкладывал, часть нет.

Подбитые армянские танки где-то на юге.

Поражение азербайджанской техники.
В похожем видео https://twitter.com/301_AD/status/1319583122606927872 заявляют, что уничтожили азербайджанскую РСЗО.

Сбитый вчера азербайджанский БПЛА.

Российские флаги на границе Армении и Карабаха. Азербайджанцы говорят, что это уловка армян.

Руины еще одного села занятого Азербайджаном в Джебраильском районе.

Похороны убитых азербайджанцев. Сваливают в яму оптом из грузовика ковшом. 18+

Убитые армяне. 18+

Много убитых армян на южном фронте. 18+

Убитые азербайджанцы. Похоже другой ракурс на гибель той же разведроты, которую покрошили на севере еще в первую неделю.

Окопы с убитыми азербайджанцами. 18+
Тут https://twitter.com/301_AD/status/1319574869579866112 еще.

Пленные армяне.

Еще пленные.

Сирийские боевики в Карабахе.

Азербайджано-турецкая военная пропаганда.

Рекламный ролик мирного Арцаха.

Поющий армянин где-то на позициях в горах.

Поющие азербайджанцы.

Стычка армян и азербайджанцев в Польше.


Продвижение 22 октября.


Азербайджанская версия на 23 октября. Можно отметить, что контроль над Кубатлы и приближение к Лачину не подтверждают.
Видимо армянам действительно удалось сегодня там удачно контратаковать и разбить авангард наступающей БТГ.


По другой версии, Кубатлы под контролем, но насчет Лачинского коридора, более осторожно заявляют претензии, хотя и заявляется огонь РСЗО в направлении коридора.


И еще несколько версий порожденный банальной причиной – фронт к югу от Лачинского коридора плавающий и пока не стабилизировался.


Регион в целом.

Источник: Colonel Cassad



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