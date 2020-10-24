 

В Киеве признали невозможность возобновить производство «Русланов»

24.10.2020, 4:50, Новости дня

Возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» на Украине невозможно, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«Новых («Русланов») мы построить не можем», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Уруский заявил, что Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрия». Между тем, авиаэксперт Роман Гусаров заявил газете ВЗГЛЯД, что Турции не выгодно достраивать на Украине самолет Ан-225 «Мрия», поскольку проще купить у РФ Ан-124 «Руслан».

В октябре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность. Позднее в ЦАГИ создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон» на замену Ан-124.

Ан-124 – советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом. На заводе «Антонова» в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 «Руслана» до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.



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