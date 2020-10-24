Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса

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24.10.2020, 4:50, Новости дня

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в пятницу выдало разрешение на импорт 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

Еще 40 млн доз препарата должны быть произведены Институтом Бутантан в Сан-Паулу в рамках соответствующего двустороннего соглашения с компанией из КНР. Однако уточняется, что документ регулятора не затрагивает вопрос об импорте из Китая необходимого для этого сырья, о чем ходатайствовали власти штата Сан-Паулу, передает ТАСС.

Отмечается, что национальные испытания вакцины «Коронавак» от Sinovac Biotech завершились в Бразилии 18 октября. Как сообщил по итогам тестирования препарата глава Института Бутантан Димас Ковас, легкие побочные эффекты после применения вакцины зарегистрированы у 35% участников исследования, она признана эффективной в 95% случаев.

Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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