Резников: Крым не был в повестке дня. Говорить сегодня о плане его возвращения преждевременно

24.10.2020, 4:40, Новости дня

Украинские власти “возвращают” в политическую повестку дня вопрос аннексии Крыма, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Михаил Забродский критиковал выступление президента Владимира Зеленского, в котором тот заявил об ответственности “тех, кто без боя отдал Крым”. Он высказал мнение, что таким образом “отвлекается внимание общества и вводится вопрос “кто сдал?”. “Давайте попробуем понять, как вернуть. Или послушаем программу, как вернуть”, – отметил он.

Ведущий спросил, есть ли план возвращения Крыма и долгосрочный ли он.

“Сегодня звучит возвращение вопроса Крыма в повестку дня. Хочу всем напомнить, что с 2014 года, когда произошла оккупация Крыма – и прошу не назвать это аннексией: именно оккупация Крыма и Севастополя, которая продолжилась оккупацией Донецкой и Луганской областей, – к сожалению, даже в нормандском формате, что было записано в политико-дипломатических договоренностях, которые называются “Минские договоренности”, о Крыме речи не было, и нет сегодня. И даже на минской площадке, в Париже или Берлине нет шансов обсуждать Крым, потому что он не был в повестке дня. Сегодня возвращение к истории с Крымом и включение его в политическую повестку дня, когда это высказывают представители политической власти в Украине, – на мой взгляд, сдвиг с места”, – сказал Резников, упомянув об инициативе создания Крымской платформы.

Он отметил, что “говорить сегодня о плане, не имея понимания от наших партнеров, преждевременно”.

“Но о Крыме мы сегодня публично из уст властей начинаем говорить. Это уже сдвиг”, – добавил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

26 августа Зеленский заявлял, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, хотя на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. В частности, в августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, в октябре – Великобританию.