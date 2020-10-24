Мнение: Шпионские истории

24.10.2020, 4:20, Разное

Согласно газете Sabah, высокопоставленный чиновник из международной частной энергетической компании со штаб-квартирой в Стамбуле и еще пять человек были арестованы в Турции по обвинению в шпионаже. Официально подозреваемых обвиняют в том, что они передавали конфиденциальную информацию об импорте энергоносителей Турции в пользу иностранного энергетического гиганта.

Что за иностранный энергетический гигант – догадаться несложно. Рядом с Турцией их два, но импортирует Турция значимые объемы энергоносителей с одной основной бензоколонки на севере.

Эрдоган уже не скрывает своей текущей цели – выдавить Россию из региона. Благо теперь это сделать не в пример проще, чем несколько лет назад.

Путин, когда полез на Ближний Восток прямой военной силой, совершил одну, но критическую ошибку. Если ты не в состоянии одержать безусловную военную победу и закрепить ее дипломатически и политически – лучше сиди и надувай щеки. Так, по крайней мере, твои противники будут пребывать в определенных сомнениях относительно твоих возможностей. Теперь ни малейших сомнений у Эрдогана в отношении путинской России нет – ни одной серьезной военной победы, ни одного дипломатического успеха в регионе с момента интервенции в Сирию у Путина нет. А вот демонстрации немощи – хоть отбавляй. Особняком стоит прямое военное столкновение Турции и России в ноябре 15 года – и тоже с далекоидущими выводами. Эрдоган не смотрит российское ТВ, а потому просто не в курсе, что Путин всех победил, причем уже раза четыре, если не больше. Он видит то, что видит своими глазами – ему помётные передачи из Москвы без надобности.

Эрдоган очевидно будет ставить вопрос о принципиальном изменении всех газовых договоренностей с Газпромом. Во-первых, по цене, которая Турцию не устраивает категорически. Во-вторых, по механизму ценообразования – турки намерены отказаться от долгосрочных контрактов с привязкой цен к тем или иным формулам, а покупать газ на аукционах, где продавцы будут соревноваться друг с другом в цене, а не покупатели. И опять же – сейчас именно такая ситуация и наступила. Газ на рынке девать некуда, редкие всплески сезонного спроса погоду не делают – всем правит бал сокращение спроса из-за тяжелейшей экномической обстановки.

В-третьих, Турция намерена стать ключевым региональным (а возможно – и макрорегиональным) газовым хабом, завязав на себя все без исключения потоки, идущие в направлении Европы из региона. Война в Ливии и резко возросшая напряженность сразу с несколькими альянсами: Египет-Саудовская Аравия-Греция-Россия – это как раз реализация такого проекта. Турция спешит завязать на себя и среднеазиатский газ, который ориентирован на Китай – отсюда и ее внезапное появление в Карабахе.

Выдавливание России – не самоцель, но тем самым Эрдоган значительно ослабляет противостоящие ему альянсы. Причем он бьет безошибочно по самому слабому звену среди всех своих противников – а им-то и является Кремль. Карабах дает возможность Турции создать комплексную угрозу Кремлю. С одной стороны, строительство военной (а возможно, и военно-морской на Каспии) базы – угроза прямая, создание лагерей протурецких боевиков на границе с российским Дагестаном – непрямая угроза, но ничуть не менее серьезная. Наконец, шантаж Газпрома продлением-непродлением газовых контрактов (Турецкий поток нужно перезаключать уже в следующем году, Голубой поток – в 25) – это вишенка сверху торта. Удар по больному – по деньгам шайки самого Путина.

Отвечать Путину на сыпящиеся удары просто нечем. У него нет в рукаве не то что козырей, а завалящей шестерки. И Эрдоган понимает это лучше других.