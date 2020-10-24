Плюсы и минусы приобретения новых консолей

24.10.2020, 3:55, Новости дня

Хиты 2020 года – игровые консоли PS5 и Xbox Series X – вот-вот появятся в свободной продаже. Но стоит ли вот так сходу бежать и приобретать их, не обращая внимание на цены? Существует еще предубеждение, что новинки всегда хотя бы немного «сырые» и могут преподнести немало неприятных сюрпризов.

В пользу последнего говорит политика компании Sony, которая не спешит отказываться от выпуска предыдущей версии PlayStation, а намерена производить ее минимум еще три года. Будет ли достаточно новых игр для «пятерки» – это также большой вопрос.

Впрочем, не все согласны с такой точкой зрения. Многие эксперты все же склонны доверять качеству таких авторитетных производителей как Sony и «Майкрософт». Они считают, что новые игровые приставки со временем только подорожают, а может и окажутся в дефиците. Поэтому покупать надо сейчас.