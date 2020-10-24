 

Российский ученый напугал мрачным прогнозом по КОВИДу: Число зараженных будет расти

24.10.2020, 3:43, Разное

Российский молекулярный биолог, академик РАН Виталий Зверев тоже считает, что в ближайшее время хороших новостей ждать не стоит. По мнению ученого, коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемая им болезнь COVID-19 останутся с нами надолго.

Зверев пояснил, что главным условием победы над коронавирусом является приобретение населением популяционного иммунитета. Для этого инфекцией должны переболеть 70% людей: в таком случае вирусу будет гораздо сложнее распространяться и прирост зараженных резко снизится. Но такого в ближайшие два года точно не произойдет. Коронавирус в России сегодня успел заразить лишь 20-25% человек.

По оценкам специалиста, необходимое количество переболевших будет достигнуто не раньше 2022 года. Поэтому до конца 2020 года ждать каких-либо значительных изменений не стоит, коронавирус в России сегодня никуда не уйдет. Исследователь убежден, что до конца года число зараженных будет расти, затем ситуация постепенно стабилизируется.

Но даже если 70% населения переболеет COVID-19, коронавирус не перестанет циркулировать среди людей. Виталий Зверев убежден, что отдельные вспышки заболевания будут происходить так же, как и в случаях с гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Спасти от такого развития событий может лишь вакцинация: по словам Зверева, если бы люди не прививались от гриппа, он доставил бы человечеству не меньше хлопот, чем КОВИД.



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