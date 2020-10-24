Мнение: Бомбардировка Джараблуса

24.10.2020, 2:50, Разное

Сообщается, что поздно вечером в Сирии Россия нанесла удары по нелегальному рынку нефти в турецкой зоне оккупации под Джараблусом. С подобных рынков сирийская нефть попадает на территорию Турцию, а занимаются этим в том числе и родственники Эрдогана.

Предположительно, использовались крылатые ракеты (хотя есть заявления, что это был авиаудар), возможно "Калибры" с кораблей ЧФ в Восточном Средиземноморье, которые вызвали большие разрушения и жертвы – заявляется о десятках уничтоженных машин и прочих емкостей с сырой нефтью и бензином, а также десятках убитых (около 25 по предварительным данным, скорее всего будет больше) и раненых. Кроме того, отмечается, что сегодня САА очень активно обстреливала позиции боевиков к югу от трассы М-4.

Выглядит как недвусмысленное предупреждение для Турции, что ее тоже могут потрогать за мягкое место.

PS. Кроме того, в результате авиаударов США в Идлибе, вчера убито 15 полевых командиров ХТШ и племенных вождей поддерживавших боевиков, которые собрались в палатке на совещание и были накрыты американской ракетой (предположительно с дрона).