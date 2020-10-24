 

Трамп заявил об участии в переговорах по Карабаху

24.10.2020, 2:48, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимает участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху.

«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран», – передает РИА «Новости» сообщение журналистов пула американского президента.

Американский лидер отметил, что на переговорах по урегулированию карабахского конфликта удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, они проводят встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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