 

ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных COVID-19

24.10.2020, 2:40, Новости дня

23 октября в мире установлен новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев корронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа COVID-19 обнаружили у 445 419 человек.

Предыдущий рекорд был установлен сутками ранее – 429 411 новых больных.

По состоянию на 23 октября число инфицированных коронавирусом превысило в мире 41,5 млн.

Тройка стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 остается прежней: США (8,2 млн), Индия (7,7 млн), Бразилия (5,2 млн). На четвертом месте – Россия (1,4 млн), на пятом – Аргентина (1 млн).

Число смертей среди больных коронавирусной инфекцией составляет в мире на 23 октября более 1,134 млн. За последние сутки скончалось 6512 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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