 

В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время. В Минэкономики рассказали, когда отменят перевод часов

24.10.2020, 2:40, Новости дня

В ночь на 25 октября в Украине переведут стрелки часов на один час назад. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

“25 октября 2020 года в 4.00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад”, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы Европарламента от 19 января 2001 года о переходе на летнее время.

“Еврокомиссия предложила пересмотреть этот вопрос и отменить перевод часов дважды в год. Каждая страна ЕС до апреля 2021 года должна определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем”, – добавили в заявлении.

В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации законодательства к ЕС Кабмину Украины предложат рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательстве, заявили в министерстве.

В последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время и переводит стрелки часов на час вперед.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября 2020 года зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине”. В Facebook Стефанчук заявил, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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