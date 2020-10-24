 

Пандемия COVID-19. Арахамия не исключил, что в Украине переоборудуют казармы и спортивные арены в госпитали

24.10.2020, 2:40, Новости дня

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 23 октября заявил о возможности переоборудования украинских дворцов спорта и казарм в госпитали. 

“Не буду, наверное, нюсмерйкером тут, но те прогнозы, математические модели [роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19], которые показывают врачи-инфекционисты, – они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, станут этими госпиталями для изоляции и так далее. Такие риски действительно существуют”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в несколько дней подряд фиксируют максимальные показатели суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией: 21 октября болезнь подтвердили у 7053 человек, 22-го – у 7517.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал в конце сентября, что к новому году количество случаев COVID-19 будет составлять от 7 тыс. до 9 тыс. в день. 

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допускает увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки. Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин вполне реалистичным считает сценарий, при котором ежедневно будут подтверждать болезнь у 20 тыс. украинцев. 

Снижение уровня заболеваемости в Украине Госпродпортебслужба ожидает в марте 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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