Власти США собрались засудить Facebook

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24.10.2020, 2:08, Новости дня

Американские власти могут подать иск против Facebook за нарушение правил конкуренции на рынке, сообщили источники Bloomberg.

Иск планируют подать соответствующие антимонопольные службы США, его также поддерживает федеральная торговая комиссия, проверявшая информацию о злоупотреблении компанией своим положением на рынке, передает ТАСС.

Решение об иске будут принимать путем голосования члены комиссии, двое из которых являются демократами, а трое – республиканцами. Источник добавил, что группа из пяти членов комиссии провела заседание по вопросу иска в четверг.

Ранее минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию.

Перед этим в США выпустили 449-страничный доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.



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