В компании Intel устранили проблему техпроцесса 7-нм

24.10.2020, 1:55, Новости дня

Представители компании Intel сообщили, что производителю наконец-то удалось решить проблемы, ранее задерживавшие запуск техпроцесса 7-нм. Устройства получается выпускать без дефектов, уточняет официальный источник.

Однако эксперты отмечают, что освоение новой технологии все же не позволит компании Intel выпускать чипы исключительно на собственных производственных мощностях. От поставок, которые ранее обеспечивали подрядчики, пока отказываться рано.

В результате комплектация будет осуществляться по географическому признаку. Несмотря на разнице в комплектации, в Intel обещают, что покупатели не почувствуют разницу между локализованными на 100% процессами и собранными из частей, приобретенных на стороне.